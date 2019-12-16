Рогозин рассказал о планах создания "универсального лифта" на Луну

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует частично окупить затраты на Лунную программу за счет доставки на поверхность спутника Земли коммерческих грузов, создав так называемый универсальный лифт, сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем создание универсального посадочного модуля к Луне, который сможет доставлять как наши нагрузки, так и нагрузки полезные других стран. Это будет универсальный лифт, который сможет с окололунной станции посадить нагрузку по заказу партнеров", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме "Восточный".

Глава "Роскосмоса" допустил коммерциализацию этого проекта. По его словам, это "важно для оправдания колоссальных средств, которые потребуются для его реализации".

Глава "Роскосмоса" ранее в понедельник сообщил, что Россия может отказаться от запуска к Международной космической станции (МКС) двух модулей для создания на их основе окололунной станции. По его словам, такую возможность сейчас прорабатывают в "Роскосмосе".

Рогозин пояснил, что речь идет о научном энергетическом и узловом модулях. "Мы должны взвесить, есть ли смысл отправлять последующие модули на МКС, если жизнь МКС уже понятна, это 2028 год, а у этих модулей будет ресурс 15-20 лет. Стоит ли их отправлять на три-четыре года, чтобы потом топить в океане вместе со станцией? Я не уверен", - добавил глава Роскосмоса.

По его словам, задел по модулям можно использовать "как некий уже прообраз лунной станции".

Ранее Рогозин сообщил, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луну. По его словам, пилотируемый полет к спутнику Земли пройдет в 2029 году.

Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин также говорил, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его данным, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленной им "дорожной карте" Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.

В октябре "Интерфакс" сообщал о планах России использовать группировки роботов при освоении Луны.