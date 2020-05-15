РКК "Энергия" при новом руководителе займется концепцией новой орбитальной станции

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Под его руководством планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны. Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК "Энергия": запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля "Орёл" в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции", - сказал Рогозин, слова которого приводят в пресс-службе.

Озар, ранее возглавлявший компанию "Сухой", был назначен и.о. гендиректора вместо Николая Севостьянова, который займет должность советника главы Роскосмоса.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте. "На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль - ИФ) , узловой и НЭМ (научно-энергетический модуль - ИФ) с МКС - плюс еще два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

При этом в декабре 2019 года Рогозин сообщил, что Россия может отказаться от запуска узлового и научно-энергетического модуля ради создания лунной станции. "Мы должны взвесить, есть ли смысл отправлять последующие модули на МКС, если жизнь МКС уже понятна, это 2028 год, а у этих модулей будет ресурс 15-20 лет. Стоит ли их отправлять на три-четыре года, чтобы потом топить в океане вместе со станцией? Я не уверен", - отметил глава Роскосмоса.