Госфильмофонд оцифровал для школ советские учебные диафильмы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госфильмофонд обсуждает с Министерством просвещения возможность включить оцифрованные советские диафильмы в школьную и другие образовательные программы, сообщил директор фонда Николай Малаков.

По его словам, Госфильмофонд готов предоставить школа больше 2000 оцифрованных диафильмов. На прошлой неделе фонд направил министерству их список и получил ответ, что ведомство заинтересовалось в сотрудничестве.

"Сейчас мы предоставлять будем списки, чтобы они отобрали. В диафильмах и озвучку планируем делать, и реставрацию", - добавил Малаков.

Всего в коллекции Госфильмофонда 3000 диафильмов. Из них примерно треть приходится на "сказки, рассказы и все остальное", а остальные - образовательные диафильмы по физике, химии, географии и другим предметам.