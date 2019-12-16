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Госфильмофонд оцифровал для школ советские учебные диафильмы

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Госфильмофонд обсуждает с Министерством просвещения возможность включить оцифрованные советские диафильмы в школьную и другие образовательные программы, сообщил директор фонда Николай Малаков.

По его словам, Госфильмофонд готов предоставить школа больше 2000 оцифрованных диафильмов. На прошлой неделе фонд направил министерству их список и получил ответ, что ведомство заинтересовалось в сотрудничестве.

"Сейчас мы предоставлять будем списки, чтобы они отобрали. В диафильмах и озвучку планируем делать, и реставрацию", - добавил Малаков.

Всего в коллекции Госфильмофонда 3000 диафильмов. Из них примерно треть приходится на "сказки, рассказы и все остальное", а остальные - образовательные диафильмы по физике, химии, географии и другим предметам.

Госфильмофонд Минпросвещения

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