По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержан еще один подозреваемый

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Москве задержан Алихан Оздоев - одиннадцатый подозреваемый по уголовному делу об убийстве в Москве начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

Он рассказал, что Оздоева задержали накануне ночью, а сейчас он находится в ИВС, "меры пресечения пока нет".

В рамках уголовного дела расследуется два эпизода: нападение на Эльджаркиева 12 января 2019 года и его убийство 2 ноября. Как сообщалось, уже арестованы десять человек. Среди них бизнесмен, вероятный руководитель ОПГ Хасан Полонкоев, его сын Закре Полонкоев и племянник Аслан Полонкоев, а также Алихан Белхароев, Исе Накастоев и Али Картоев. Также заочно арестован предполагаемый убийца Курейша Картоев.

Между тем 11 декабря источник сообщил "Интерфаксу", что количество фигурантов в деле об убийстве Эльджаркиева может превысить 30. Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Вместе с ним погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник. По официальной информации, преступник совершил не менее десяти выстрелов.

По данным источников "Интерфакса", 46-летний житель ингушского села Экажево, член общины баталхаджинцев Курейш Картоев по кличке "Коля" - основной фигурант дела об убийстве Эльджаркиева. Именно Картоева, который мог скрыться в Турции, следствие считает непосредственным исполнителем убийства полицейского, утверждают источники. Картоев объявлен в международный розыск.

По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства в Назрани 31 декабря 2018 года одного из лидеров общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева. Он был праправнуком шейха Батал-хаджи Белхороева. Ранее на него совершали покушения: в сентябре 2008 года был взорван его автомобиль, тогда Белхроев и еще один человек были ранены. В мае 2016 года автомобиль Белхроева сожгли возле его дома.

Батал-Хаджи Белхороев (1821-1914) - чечено-ингушский религиозный деятель XIX - начала XX века. Его последователи объединились в религиозно-общинную группу, которая существует до настоящего времени и управляется потомками Батал-Хаджи Белхароева.