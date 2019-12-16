В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа

Вспышка этого заболевания текущей зимой сместится по времени на январь

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что рост заболеваемости гриппом начнется в конце декабря.

"Мы прививаем 70 млн жителей нашей страны от гриппа, второй год сносим фактически эпидемию, она не началась, как видите, пока, а начнется она в конце декабря, будет смещена по времени на январь", - сказала Скворцова на заседании совета законодателей в понедельник.

Она отметила, что в России "за последние годы в 13 раз снизили заболеваемость гриппом, а смертность - более чем в 20 раз, резко уменьшилось число осложненных и тяжелых форм (этого заболевания - ИФ)".

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным. Об этом главный санитарный врач России сказала на VI совещании глав санитарных служб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По ее словам, подавляющее большинство - 62,2 млн граждан - будут привиты за счет средств федерального бюджета вакцинами российского производства.

В 83 регионах охват детей прививками составил 85% и более (таким образом, полностью выполнен целевой показатель), в 63 регионах охват прививками превысил 45%, причем в 17 регионах он составил более 50%. "Такие показатели являются беспрецедентными", - подчеркнула Попова.