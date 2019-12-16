Поиск

В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа

Вспышка этого заболевания текущей зимой сместится по времени на январь

В Минздраве рассказали, когда начнется эпидемия гриппа
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что рост заболеваемости гриппом начнется в конце декабря.

"Мы прививаем 70 млн жителей нашей страны от гриппа, второй год сносим фактически эпидемию, она не началась, как видите, пока, а начнется она в конце декабря, будет смещена по времени на январь", - сказала Скворцова на заседании совета законодателей в понедельник.

Она отметила, что в России "за последние годы в 13 раз снизили заболеваемость гриппом, а смертность - более чем в 20 раз, резко уменьшилось число осложненных и тяжелых форм (этого заболевания - ИФ)".

Ранее в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что число в 70 млн граждан РФ, привитых от гриппа в этом году (46,6% россиян), является рекордным. Об этом главный санитарный врач России сказала на VI совещании глав санитарных служб стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По ее словам, подавляющее большинство - 62,2 млн граждан - будут привиты за счет средств федерального бюджета вакцинами российского производства.

В 83 регионах охват детей прививками составил 85% и более (таким образом, полностью выполнен целевой показатель), в 63 регионах охват прививками превысил 45%, причем в 17 регионах он составил более 50%. "Такие показатели являются беспрецедентными", - подчеркнула Попова.

Вероника Скворцова Минздрав Анна Попова Роспотребнадзор

Новости

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Путин подписал закон об электронных трудовых книжках

Скворцова признала, что в четверти регионов участились срывы закупок инсулина

Дело Егора Жукова

Егор Жуков обжаловал приговор

Егор Жуков обжаловал приговор

У РАН отобрали здание в Москве, где был создан "Яндекс"

Дело Baring Vostok

Посол Франции в России предупредила о последствиях дела Baring Vostok для инвестклимата

Посол Франции в России предупредила о последствиях дела Baring Vostok для инвестклимата
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержан еще один подозреваемый

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Суд в Петербурге оставил под стражей историка Соколова

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');