Роспотребнадзор назвал банкноты рассадником инфекции

Как отметили в ведомстве, вирус гриппа живет на денежных купюрах до двух недель

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции, сообщает в пятницу пресс-служба петербургского управления Роспотребнадзора.

"Вирус гриппа сохраняется на них (купюрах - ИФ) до двух недель. Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, согласно исследованиям, домашняя свинья - лучший инкубатор для "бактериологического оружия".

"Это животное болеет как свиным, так и птичьим гриппом, а также всеми видами "человеческого" гриппа, - сказали в Роспотребнадзоре. - Несколько разных вирусов, попав в такой "инкубатор", могут обменяться признаками, мутировать. В итоге птичий грипп может стать заразным при передаче от человека к человеку".

В управлении отмечают, что при гриппе не бывает температуры до 38 градусов.

По его данным, отличительным признаком гриппа является температура 38,5-39 градусов с первых часов болезни. "Если у вас не так, скорее всего это инфекция, вызванная другим вирусом", - отметили в ведомстве.

Кроме того, по мнению специалистов, при гриппе не бывает насморка. В первые дни болезни часто закладывает нос, что связано с интоксикацией организма и отеком зараженных тканей, но насморка не бывает. Только на 3-4 день может появиться классический насморк, причина которого не вирус, а бактерии, которые воспользовались временным ослаблением иммунитета.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что вирус гриппа сохраняется до месяца при температуре около нуля градусов. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на оттепели. Зато обычное мыло убивает вирус, так же действуют на вирус гриппа высушивание и температура выше 70 градусов.

"Если кормящая женщина заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди, - отмечают в ведомстве. - Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому малыш не заражается гриппом во время кормления".

Врачи советуют при удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым только при температуре выше 39 градусов.

Специалисты также отмечают, что витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер и непосредственно на вирус не действует. Оптимальным решением является комплексная профилактика, которая предусматривает закаливание, иммуностимулирующие препараты, вакцинацию.

Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90%, информирует Роспотребнадзор.