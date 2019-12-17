Отец с шестилетним сыном насмерть отравились дымом от печи в Кузбассе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Кемеровской области возбудили дело по факту смерти мужчины и его шестилетнего сына, а также госпитализации девочки и ее матери в Прокопьевском районе Кузбасса, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, во вторник утром 40-летняя женщина почувствовала запах гари в доме, где помимо нее находился муж и трое их детей: сыновья шести и 16 лет, а также десятилетняя дочь, которая пожаловалась матери на плохое самочувствие.

"Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 44-летнего мужчины и шестилетнего мальчика, десятилетнюю девочку с матерью госпитализировали, подросток не пострадал. Установлено, что дом отапливался печью, семья на профилактических учетах не состояла", - говорится в пресс-релизе.

Следствием возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления причины смерти погибших и пожарно-техническая по определению причин задымления.