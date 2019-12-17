Бывшие сотрудники Rambler вступились за Nginx

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Бывшие сотрудники Rambler написали открытое письмо в связи с ситуацией вокруг претензий к компании Nginx.

"Мы считаем последние события, действующими лицами которых стали наши коллеги, талантливые разработчики и основатели Nginx Игорь Сысоев и Максим Коновалов, чудовищным нарушением профессиональной этики и авторского права", - говорится в тексте письма, под которым стоять подписи пятидесяти человек.

Экс-сотрудники Rambler уверены, что претензии в адрес Сысоева не имеют оснований, так как он был системным администратором и по долгу службы не занимался разработкой программных продуктов. Бывший генеральный директор "Рамблера" Денис Калинин отмечает, что был в курсе того, что у Сысоева был свой проект, и он имел право им заниматься. Кроме того, отмечается в тексте, следствие апеллирует к статье 146 УК РФ и приводит выдержки из нее, которые не действовали на момент выхода первой версии программы в 2004 году.

"Без собственной инициативы сотрудников не было бы ни Рамблера, ни Яндекса, ни Mail.ru, ни Google. Участие в open source - проектах, как и в научных исследованиях, было само собой разумеющимся и, более того, поощрялось владельцами и руководством. Это делалось ради компании, ради её успеха и славы (которые сотрудники-энтузиасты не воспринимали как абстрактные славу и успех - это был и их личный успех тоже)", - отмечают авторы письма.

Как сообщалось, 12 декабря в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Коновалова и у ее основателя Сысоева прошли обыски по делу о нарушении авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Rambler Group заявила о своих правах на программное обеспечение, разработанное ее бывшими сотрудниками.

Между тем многие бывшие топ-менеджеры и акционеры Rambler Group заявляют, что разработка программы веб-серверов Nginx не была частью служебных обязанностей Сысоева во время его работы системным администратором в Rambler в начале 2000-х и что ранее компания не считала свои права нарушенными.