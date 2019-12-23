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Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx

Греф выразил надежду на досудебное урегулирование конфликта вокруг Nginx
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава Сбербанка Герман Греф встретился с основателями компании Nginx Максимом Коноваловым и Игорем Сысоевым, у которых 12 декабря дома прошли обыски по делу, возбужденному по иску Rambler. Он сказал каналу "Россия 24", что надеется на разрешение конфликта "без похода в суды".

Rambler против Nginx

"Я считаю, что можно и нужно было, если были претензии, их разрешать сначала путем переговоров, а если бы не договорились - то в гражданском суде. Но никак не при помощи правоохранительных органов", - сказал он.

"Ребята большие молодцы, что вырастили такую компанию. Мы сами являемся пользователями их сервиса. Мне досадно, что такое произошло", - добавил глава Сбербанка.

Ранее о том, что руководство Сбербанка 12 декабря встречалось с Сысоевым и Коноваловым, сообщала 16 декабря Rambler Group.

В день обысков у основателей Nginx и в московском офисе компании Rambler заявил о нарушении своих исключительных прав на эту программу. В компании заявили, что Сысоев разрабатывал этот софт в рабочее время, поэтому "любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права". Стало также известно, что по жалобе интернет-холдинга в МВД возбудили уголовное дело о нарушении авторских прав в особо крупном размере.

Руководство Сбербанка, которому с августа принадлежит 46,5% Rambler Group, созвало внеочередное заседание совета директоров холдинга для выяснения ситуации. 16 декабря группа сообщила, что по итогам обсуждения совет поручил менеджменту компании попросить правоохранительные органы прекратить это уголовное дело.

Перед сделкой о приобретении 46,5% Rambler Group Сбербанк не был уведомлен о конфликте вокруг прав на интеллектуальную собственность Rambler, говорилось также в пресс-релизе.

Хроника 13 – 23 декабря 2019 годаRambler против Nginx
Nginx Rambler Group МВД Москва Игорь Сысоев Максим Коновалов Яндекс Сбербанк Герман Греф

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