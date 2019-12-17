Мизулина обещала повторно внести в Думу проект о маркировке компьютерных игр

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторы доработают и до 1 февраля перевнесут в Госдуму законопроект о возрастной маркировке компьютерных и видеоигр, пообещала зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

По ее словам, в профильном комитете Госдумы при рассмотрении этого проекта в нем нашли противоречия и хотели отклонить, но затем решили вернуть авторам для уточнений. К примеру, сенаторам нужно будет дать корректное определение компьютерным и видеоиграм.

Мизулина убеждена, что затягивать с принятием этого закона нельзя.

Сенаторы в мае 2019 года предложили депутатам распространить действие закона о защите детей о вредной информации на компьютерные игры. Как объясняла тогда соавтор поправок, первый зампред комитета по конституционному законодательству Людмила Бокова, они решили внести такую инициативу в связи с участившимися нападениями несовершеннолетних на учебные заведения, стрельбу и поджоги.

Поэтому, чтобы навести порядок в обороте игр со сценами насилия и оградить детей от вредной для них информации, сенаторы предложили ввести обязательную маркировку таких игр.

Кроме Боковой и Мизулиной, авторами законопроекта стали Александр Башкин и Ахмат Салпагаров.