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На компьютерных играх в РФ появится возрастная маркировка

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации разработал законопроект, распространяющий на компьютерные игры действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сообщила один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

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"Речь идёт о маркировке, которая в обязательном порядке будет стоять на компьютерных играх, в соответствии с законом о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Нормы закона распространятся на игры", - сказала Бокова "Интерфаксу" в четверг.

По ее словам, дети "должны быть защищены от демонстрации актов насилия, содержащихся в компьютерных играх".

Бокова отметила, что сейчас маркируются только игры, продаваемые "на дисках, материальных носителях".

Она пояснила, что документ "подготовлен в связи со случаями совершенных несовершеннолетними публичных акций расстрелов, поджогов, взрывов в образовательных учреждениях, в ходе которых погибли дети и взрослые".

Совфед

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