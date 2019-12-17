Суд отказался смягчать наказание уральскому фотографу, убившему жену-модель

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, отбывающего срок в колонии строгого режима за убийство жены-модели и пытавшегося добиться смягчения приговора.

Пресс-служба облсуда сообщает, что решение Чкаловского районного суда, отказавшего Лошагину в замене неотбытой части наказания исправительными работами, оставлено в силе.

Как сообщалось, 24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Лошагина виновным в убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Свердловский облсуд 9 сентября того же года после рассмотрения апелляции защиты осужденного уменьшил срок заключения Лошагина до девяти лет и десяти месяцев в колонии строгого режима.

Причем это был уже второй судебный процесс по делу об убийстве Прокопьевой. 25 декабря 2014 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга оправдал фотографа в связи с тем, что в деле не было прямых доказательств виновности Лошагина, а только косвенные. Он был освобожден. Однако в феврале 2015 года оправдательный приговор был отменен.

По версии следствия, Лошагин, будучи пьяным, поссорился с женой и избил ее, в результате девушка скончалась на месте. После этого фотограф вывез тело в лес. Чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание девушки, он облил ее голову легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.