Бурятия и Магаданская область сделали выходным днем 31 декабря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Власти Магаданской области и Республики Бурятия приняли решение перенести рабочий день 31 декабря на субботу 28 декабря, сообщается в среду на сайтах региональных администраций.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал Указ "Об изменении рабочего времени". Документ касается переноса выходного дня с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для государственных гражданских служащих Магаданской области, лиц, замещающих государственных должности, и работников предприятий, учреждений, организаций, подведомственных органам исполнительной власти Магаданской области", - сказано в сообщении.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Магаданской области, руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы рекомендовано перенести для своих работников выходной день с 28 декабря на 31 декабря.

Отмечается, что с просьбой о переносе выходного дня к губернатору неоднократно обращались инициативные колымчане. Решение глава региона принял на основе проведенного в декабре в региональных СМИ и социальных сетях опроса общественного мнения, участниками которого стали около 10 тыс. человек.

В Бурятии, по данным пресс-службы правительства республики, министерству образования и науки Бурятии для удобства работающих родителей отдельно поручено организовать работу с частными дошкольными образовательными организациями по переносу выходного дня.