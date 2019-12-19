В Татарстане сделали выходным днем 31 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов после опроса жителей региона объявил 31 декабря в 2019 году выходным днем

"Сегодня подписал распоряжение - 28 декабря выходим на работу, 31-го отдыхаем. Призываю все организации на территории республики присоединиться. С наступающим!", - написал Минниханов в инстаграме.

За перенос выходного дня на 31 декабря проголосовали 89% участников опроса.

Официально канун Нового года не является выходным днем в РФ, однако президент Владимир Путин предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".