Юмашев призвал дать молодежи возможность выходить на мирные демонстрации

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава администрации президента при Борисе Ельцине Валентин Юмашев отметил диссонанс между активной молодежью в России и властью, которая жестко реагирует на мирные митинги.

"Я считаю, конечно же, проблема с сегодняшним диссонансом (власти) с активной молодой частью страны. Это студенты, люди, которым 18-22 года, которые всю свою жизнь прожили при Владимире Владимировиче Путине. Конечно, они хотят перемен. Вот эти московские так называемые митинги абсолютно мирные, как мы видим по тысячам кадров. И вот эта жесткая, на мой взгляд, неадекватная реакция властей - это неумение работать с обществом, у которого другие взгляды", - сказал Юмашев в интервью Deutsche Welle на русском языке.

По мнению Юмашева, нужно давать возможность молодым людям выходить на разрешенные мирные демонстрации. "Сегодняшние власти, к сожалению, настолько не привыкли к этому диалогу, что почему-то реагируют так, как мы видим во время московских демонстраций", - сказал он.

Юмашев отметил, что ответственность за происходящее в стране, в том числе за ситуацию с протестами, несет глава государства.

Этим летом в Москве прошли санкционированные и несанкционированные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Так, одна из несанкционированных акций прошла в центре столицы 27 июля. По ее итогам задержанными оказались свыше тысячи человек.

В отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста 27 июля и 3 августа были возбуждены уголовные дела.