Юмашев оценил вероятность ухода Путина в 2024 году

Валентин Юмашев рассказал журналисту Владимиру Познеру, что Путин изначально не планировал так долго находиться у власти

Валентин Юмашев Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экс-глава администрации президента РФ Валентин Юмашев предполагает, что Владимир Путин собирается покинуть пост президента РФ в 2024 году.

"Я думаю, что если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99% он скажет, что в 2024 году он уйдет", - сказал Юмашев, отвечая на вопросы из зала после публичного интервью на тему "Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина" журналисту Владимиру Познеру в Екатеринбурге в пятницу.

По мнению Юмашева, Путин изначально не планировал так долго оставаться у власти. "Я в этом уверен на 100% (...), Путин, когда 31 декабря (1999 года) пришел, он был уверен, дай бог, один срок, а, если два срока, он будет самым счастливым человеком на свете, что сможет через два срока наконец-то отдохнуть, как он хотел. (...) Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", - сказал он.

Сожалел ли Ельцин

Юмашев в интервью Познеру признался, что иногда сам себе задает вопрос, сожалел ли Борис Ельцин о решении сделать Путина своим преемником, но никогда не спрашивал об этом Ельцина.

"Я уверен, что вообще этого вопроса не возникало у Бориса Николаевича во время первого срока (Путина). Потому что те вещи, те реформы, которые были сделаны, они были абсолютно важнейшие именно для либеральной России, для демократической России, для реформирования России. Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, те вещи, которые Ельцин не мог провести через Думу, они были приняты именно во время первого срока Владимира Владимировича. Вообще движение к капитализму и к рынку оно было забетонировано именно в первый срок Владимира Владимировича Путина", - пояснил Юмашев.

При этом, по его словам, "для Бориса Николаевича, конечно, было какие-то вещи он переживал, какие-то он считал, что неправильно".

"Но они встречались достаточно часто с Владимиром Владимировичем. Это были сначала совсем раз в месяц, наверное. Потом чуть пореже - раз в квартал. Потом только по праздникам, это уже там второй срок. Но все равно эти встречи были (...) Они закрывались вдвоем и уже разговаривали вдвоем (...) Ельцин конечно же понимал, что Путин будет делать так, как он считает необходимым", - отметил Юмашев.

О роли СМИ

Рассуждая о работе СМИ в России, Юмашев заявил, что в конце 1990-х "против Ельцина работала совершенно блестящая машина во главе с медиаимперией Гусинского". И им, по словам Юмашева, "было важно дискредитировать президента, таким образом, автоматически дискредитируется его кандидат". "Понятно, что Борис Николаевич внутри как-то всё это переживал, но виду не показывал. Но для Владимира Владимировича, на мой взгляд, это был прекрасный урок, что наши средства массовой информации в своих целях готовы совершенно спокойно фальсифицировать (...) жизнь президента, его близких", - полагает Юмашев.

Однако, он выразил уверенность, что СМИ все-таки должны быть независимыми, и Россия к этому вернется.

"Я считаю, что, безусловно, у страны должны быть независимые СМИ и нет никаких сомнений, что, в конце концов, мы вернёмся к тем временам, когда у нас, наверное, один канал будет государственным, условно говоря, канал "Россия", а другие каналы будут акционированы, у них будут частные хозяева, которые будут давать свои оценки текущим событиям", - заявил Юмашев.

Валентин Юмашев - муж дочери первого президента России Бориса Ельцина Татьяны Юмашевой (Дьяченко), в 1997-1998 годах был руководителем администрации президента РФ, с 2000 года входит в состав учредителей Фонда Б.Н. Ельцина. Летом 2018 года был назначен советником президента РФ на общественных началах. Интервью Юмашева Владимиру Познеру - первое мероприятие фестиваля "Слова и музыка свободы" в екатеринбургском "Ельцин Центре".