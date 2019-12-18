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Активиста "Гринписа" обвинили в захвате земли за акцию против урановых "хвостов" из Германии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении активиста Гринпис Рашида Алимова, установившего на Невском проспекте Петербурга 11 металлических бочек в знак протеста против транзита обедненного урана через северную столицу.

О задержании Алимова сообщили в официальном сообществе российского отделения Гринпис "ВКонтакте". По информации активистов, во вторник вечером мужчина был задержан в собственной парадной и доставлен в отделение полиции. Его отпустили после составления административного протокола.

Согласно протоколу, Алимов во вторник установил на Невском проспекте у Гостиного двора 11 черно-желтых металлических бочек с надписью "С новым годом" и знаком радиации общей площадью 15 кв.м. Таким образом он "фактически занял большой земельный участок на одной проходимой улице", нарушив статью 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка). Штраф по данной статье для физических лиц составляет не менее 20 тыс. рублей. Алимов с обвинением не согласился.

Информацией от правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

Акции протеста против транзита обедненного урана через Петербург проходят в городе с ноября. Тему неоднократно поднимали на заседаниях Законодательного собрания депутаты Борис Вишневский и Максим Резник. Речь идет о заходе в порт Санкт-Петербург судна с грузом урана из Германии.

Ранее в российском отделении Гринпис заявили, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным экологов, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых "хвостов". В Гринпис также уточнили, что урановые "хвосты" являются не только радиоактивными, но и токсичными.

Гринпис Петербург

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