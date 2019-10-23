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"Росатом" назвал дезинформацией данные о ввозе в Россию радиоактивных отходов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В "Техснабэкспорте" (входит в госкорпорацию "Росатом") назвали дезинформацией заявление "Гринпис" о ввозе в Россию из Германии радиоактивных отходов.

"Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", - говорится в заявлении компании.

Там уточнили, что "обеднённый уран - это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана".

"Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта - ОУП (обогащенный урановый продукт - ИФ) - с его последующим вывозом обратно за рубеж", - пояснили в компании.

Материал, который остается после обогащения, находится на временном хранении на специальных площадках, а транспортировка сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности, заявили в "Техснабэкспорте".

Ранее в российском отделении Гринпис заявили, что западноевропейская компания Urenco в 2019 году возобновила транспортировку в Россию урановых "хвостов" с немецкой уранообогатительной фабрики в Гронау. По данным экологов, с 2019 по 2022 год планируется отправить в Россию 12 тысяч тонн (более тысячи контейнеров, примерно 20 железнодорожных составов) урановых "хвостов". В Гринпис также уточнили, что урановые "хвосты" являются не только радиоактивными, но и токсичными.

Гринпис Росатом Техснабэкспорт Россия Германия

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