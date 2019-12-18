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В Серпухове на полицейских завели дело после смерти задержанного от асфиксии

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Серпухове в отношении сотрудников полиции возбудили уголовное дело в связи со смертью мужчины, которого они задержали и повезли в отделение. Эксперт решил, что задержанный погиб от удушения вследствии сдавливания грудной клетки и живота, сообщили в пресс-службе СК Подмосковья.

Дело завели по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями.

По данным следствия, 15 декабря наряд полиции задержал у кафе пьяного мужчину, который ругался матом. Его посадили в патрульный автомобиль и повезли в отдел, чтобы составить протокол.

Когда машина подъехала к отделению, задержанному стало плохо. Вызванная бригада скорой помощи констатировала его смерть.

"Согласно предварительным данным эксперта, смерть мужчины наступила от механической асфиксии вследствие сдавления грудной клетки и живота. Таким образом, сотрудниками полиции, которыми осуществлялось задержание и доставление мужчины в МУ МВД России "Серпуховское", были причинены телесные повреждения, в результате которых по неосторожности наступила смерть потерпевшего", - говорится в пресс-релизе.

Точную причину смерти задержанного установит судмедэкспертиза. На генетическую экспертизу направлены изъятые в патрульной машине биологические следы. Следователи изучат записи камер у кафе и опросят очевидцев конфликта.

Серпухов МВД СКР Подмосковье

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