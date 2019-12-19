Экс-главврач алтайской станции переливания крови отделался штрафом за взяточничество

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Горно-Алтайске (Республика Алтай) вынес приговор бывшему главврачу Станции переливания крови Андрею Решетову, виновному во взяточничестве за обеспечение победы компании в аукционе, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

"Занимая руководящий пост, Решетов обеспечил бесконкурентное участие одной организации в аукционе на поставку медицинских материалов. Условия аукциона были сформулированы таким образом, что только одна фирма, с которой он договорился заранее, могла поставить необходимые медицинские материалы в установленный контрактом срок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за это врач получил 400 тыс. рублей. Деньги были переданы в кабинете после оформления сделки, при этом поставщиком не были в полной меры выполнены обязательства по контракту, медицинские материалы были поставлены частично.

Суд приговорил его к штрафу в размере 2,8 млн. руб. с лишением права занимать должности в органах и учреждениях здравоохранения сроком на 5 лет.