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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

Бывший главврач самарской больницы получил условный срок за мошенничество

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Суд Октябрьского района Самары приговорил к условному сроку бывшего главного врача больницы № 1 имени Пирогова Валерия Кирилова. Он стал фигурантом дела о мошенничестве с трудоустройством сотрудников в медучреждение, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Обвиняемыми по делу также проходили бывшие начальник отдела кадров Анна Дорофеева и главный бухгалтер Оксана Рыжкова.

В зависимости от роли каждого фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Суд приговорил Кириллова к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 5 лет, Рыжкову и Дорофееву - к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, в 2015 году Кириллов, являясь главным врачом данной больницы, дал указание своим подчиненным сотрудникам - главному бухгалтеру и начальнику отдела кадров - о необходимости фиктивного трудоустройства в больницу людей, которые фактически работать не будут. Начисленная на них зарплата должна была передаваться главврачу якобы для представительских расходов.

После этого в больницу фиктивно трудоустроили шесть человек на должности уборщика служебных помещений, менеджера отдела платных услуг, подсобных рабочих и медсестер. Эти люди не были посвящены в подробности сговора и не знали о планировавшихся хищениях.

В период с октября 2015 года по апрель 2017 года с банковских карт фиктивно трудоустроенных работников было снято и передано главврачу более 2 млн 200 тыс. рублей.

Кроме того, у техника хозяйственного отдела была изъята зарплатная банковская карта на уборщицу территории, которая была трудоустроена в больницу в 2014 году, но фактически не работала.

Самара

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