Воспитатель эвакуированного из-за "минирования" детского сада скончалась в ЕАО

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Воспитателю детсада № 24 в Биробиджане Еврейской автономной области стало плохо во время эвакуации после анонимного сообщения о минировании, женщину спасти не удалось, сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко.

"После того, как поступила информация о минировании детских садов № 5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада № 24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", - сообщила Ващенко.

Она добавила, что в настоящее время специалисты выясняют причину смерти работника детсада.

Также на место происшествия выехали врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заместитель мэра Биробиджана Ян Аблов, сообщила советник.

Ващенко добавила, что по уточненной информации сообщения о минировании получили 12 детских садов Биробиджана.

"В группы детских садов № 5, 24, 43 возвращаются воспитанники и работники. Дошкольные учреждения обследовали взрывотехники и кинологи с собаками. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказала Ващенко.

Заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова уточнила, что заведующие детсадов № 5, 24, 43 на руки получили акты обследования. Сады работают в штатном режиме.

Как сообщалось, утром 19 декабря началась массовая эвакуация детских садов в Хабаровском крае, ЕАО, Приморье и Амурской области. Всего было эвакуировано более 70 дошкольных учреждений в трех регионах.