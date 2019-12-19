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Более 70 тыс. человек эвакуировали в Москве из-за "минирований" в среду

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Московским спасателям и полицейским в среду пришлось проверять более 300 объектов из-за сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Он также добавил, что из-за этого было эвакуировано свыше 70 тысяч человек.

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По его информации, в среду анонимы "минировали" Верховный суд, Мосгорсуд, почти 20 районных судов и более 35 торговых центров. Кроме того, угрозы в массовом порядке получали школы и другие объекты города.

"Анонимы также сообщили о "минировании" всех 232 станций городского метро", - подчеркнул источник

Угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах приходили на электронную почту. Ни в одном случае поступившая информация не подтвердились.

Пик "минирований" пока приходится на 10 декабря, когда в Москве с примерно 400 объектов было эвакуировано свыше 120 тыс. человек.

По данным источников "Интерфакса", за три недели в Москве из-за угроз о "минировании" пришлось поверять свыше 4,1 тыс. объектов. С 28 ноября, когда началась волна угроз, в столице для проверки анонимных сообщений было эвакуировано свыше 550 тыс. человек.

Москва

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