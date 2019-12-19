В чукотском селе Рыркайпий осталось семь особей белых медведей

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Власти Чукотского автономного округа доставили в село Рыркайпий, в окрестностях которого некоторое время назад наблюдалось скопление нескольких десятков белых медведей, освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования.

"Медведи уходят из Рыркайпия. Морской лед становится крепче, и хищники устремляются в свою естественную среду обитания. Из 56 зверей в окрестностях села осталось всего семь особей", - сообщил губернатор Чукотки Роман Копин в своем инстаграме.

Он отметил, что в село доставили необходимое освещение, шумовые патроны и снегоход для патрулирования окрестностей.

Контролировать ситуацию продолжает "медвежий патруль", полиция и пограничники.

"Ученые мониторят состояние медведей, их передвижения. Звери активные, упитанные, выглядят здоровыми. Большинство - молодые. Для них устроены "кормовые точки", расположенные вдали от села. Туда свезли туши моржей, которыми питаются медведи, чтобы минимизировать риск встречи животных с людьми", - отмечает Копин.

В своем сообщении он подчеркивает, что отстрел краснокнижных белых медведей полностью исключен.

В минувший понедельник WWF России сообщил о 17 белых медведях в окрестностях села Рыркайпий. В начале декабря здесь находилось до 60 исхудавших белых медведей. Одной из причин сложившейся ситуации могло стать то, что в районе Мыса Кожевникова наблюдается необычайно теплая для начала декабря погода. Лед на море не встал, и звери не могут уйти от берега и охотиться там. Питаются они тушами моржей, оставшимися на побережье с осени.

На время медвежьего нашествия в селе отменили все общественные мероприятия, в детский сад и школу детей развозят на автобусах. Село патрулируется полицией, пограничниками и волонтерами.

Около недели назад белые медведи начали покидать окрестности села Рыркайпий: из 60 животных у населенного пункта осталось 26.

Рыркайпий - национальное чукотское село в Иультинском районе Чукотского автономного округа России с населением около 600 человек. Расположено вблизи побережья Северного Ледовитого океана, напротив острова Врангеля. Находится за Северным полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Название села переводится с чукотского языка как "лежбище моржей", это объясняется большим количеством моржей на близко расположенном лежбище у побережья Чукотского моря. Лежбище расположено недалеко от села, на утесе Кожевникова.

Белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу РФ.