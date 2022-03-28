Дума Чукотки начала подготовку обращения о прекращении деятельности WWF в регионе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Дума Чукотки готовит обращения в органы власти о прекращении работы Всемирного фонда дикой природы (WWF) на территории региона, депутаты считают, что его деятельность угрожает национальной безопасности России и ущемляет интересы местных жителей, сообщается на сайте региональной думы.

Уточняется, что с таким заявлением выступили участники расширенного заседания комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике парламента Чукотки.

По словам председателя комитета Любови Махаевой, ранее между правительством Чукотки и WWF было подписано соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

"На сегодняшний день деятельность фонда вышла за рамки этого соглашения. Его интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии ЧАО", - говорится в пресс-релизе.

По словам председателя думы Чукотки Валентины Рудченко, "создание такой зоны повлияет на обороноспособность нашей страны и ее экономическую безопасность".

"Под угрозой будет проход судов по Северному морскому пути, прокладка оптико-волоконных линий интернет-связи. Пострадает традиционная хозяйственная деятельность береговых жителей, связанная с добычей морского зверя и рыбалкой. Все это может попасть под ограничения", - приводятся в сообщении слова Рудченко.

Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта на заседании отметили, что WWF финансируется за счет средств недружественных иностранных государств.

По мнению участников заседания, "под видом сохранения природы на Чукотке может быть запрещена промысловая, спортивная, любительская охота, рыболовство, проход и стоянка судов вне водных путей общего пользования, геолого-разведочные изыскания, разработка полезных ископаемых".

"Участники совещания пришли к единому мнению, что все соглашения с WWF необходимо расторгнуть и предложить этой организации покинуть территорию Чукотского автономного округа в связи с ее выходом за рамки подписанного ранее соглашения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе думы Чукотки "Интерфаксу" уточнили, что обращение сейчас готовится, в ближайшее время его планируется, в частности, направить в Минприроды РФ, правительство Чукотки, надзорные органы, силовые ведомства.

Соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды между правительство ЧАО и WWF было подписано в декабре 2018 года. Тогда пресс-служба правительства округа сообщала, что "особое внимание будет уделено развитию и поддержке системы особо охраняемых природных территорий, расширению сотрудничества с местными жителями", внедрению и популяризации передовых экологических практик, традиционного природопользования и экологического просвещения. Также в регионе уже более 10 лет действует "Медвежий патруль", созданный местными жителями при поддержке WWF России.