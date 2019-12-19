Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в "серую" зону из-за законопроекта Турчака

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Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.

"Текущее законодательство в сфере такси не решает тех проблем, которые существуют на рынке, а модернизация регулирования уже давно назрела. Полагаем, что инициатива авторов законопроекта может стать ответом на вызовы, с которыми сталкивается отрасль такси", - говорится в совместном заявлении такси-агрегаторов.

Внесенный в Госдуму законопроект направлен на упорядочение работы агрегаторов заказов такси и возлагает на них ответственность обеспечивать безопасность пассажиров. Турчак считает, что "главным условием работы агрегаторов должно стать введение солидарной ответственности за вред, причиненный здоровью или жизни пассажира, в случае аварии".

В числе нововведений: введение солидарной ответственности перевозчика и службы заказа такси за нанесенный пассажиру ущерб в ходе поездки (предлагаемый максимальный размер такой компенсации составляет 2 млн рублей); финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на такую работу; создание региональных реестров разрешений такси, к которым обязаны подключиться агрегаторы; требование наличия у таксистов водительских удостоверений российского образца.

Компании отмечают, что в целом законопроект учитывает особенности российского рынка такси и некоторые предложения IT-компаний. В числе позитивных для отрасли нововведений они называют электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медосмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в сфере такси.

Тем не менее, агрегаторы подчеркивают, что необходимо смягчить ряд положений законопроекта, а также "максимально четко" определить зоны ответственности как таксопарков и водителей, так и информационных онлайн-сервисов, которые перевозчиками не являются. В частности, агрегаторы напоминают, что уже страхуют на добровольной основе жизнь и перевозку пассажиров.

"Новое регулирование должно основываться на балансе интересов всех участников рынка: пассажиров, водителей, парков и служб заказа такси. Такие изменения, как, например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси, - все это может спровоцировать уход в "серую" зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности", - подчеркивают агрегаторы.

При этом сервисы заказа такси отмечают, что готовы к обсуждению спорных положений законопроекта.