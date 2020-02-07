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До конца года в Москве заработает система по контролю за переработкой у таксистов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - До конца 2020 года в Москве начнет работать система по контролю за переработками таксистов, объявил "Известиям" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Некоторые таксисты сначала отрабатывают 8-10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Эта система сделает невозможным такое переключение", - объяснил чиновник.

По его словам, речь идет о специальном городском софте: "Система огромная, она требует тестирования, доработок и приведения в боевой режим, но мы рассчитываем, что в этом году мы ее сделаем".

После запуска системы агрегаторы будут подключать таксистов через шлюз, который учитывает рабочее время каждого таксиста, уточнил заммэра. По его словам, агрегаторы это не затронет, "но они будут понимать, сколько данный водитель отработал у другого агрегатора, отдохнул он или нет".

Также система будет связана с базой данных ГИБДД, и можно будет определить, есть и у водителя права и страховка.

"Я уверен, что это только позитивно скажется на качестве перевозок в такси и повысит безопасность, потому что правоохранительные органы увидят, кто конкретно находится за рулем", - заявил Ликсутов.

Максим Ликсутов Москва ГИБДД

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