Преподавателя академии ФСИН задержали по подозрению в убийстве

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Пскове 39-летнего преподавателя областного филиала академии ФСИН задержали по подозрению в убийстве 54-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР. Задержанный оформил явку с повинной.

По данным следствия, в ночь на 13 декабря во время застолья он поссорился со знакомой, нанес ей травмы и она умерла.

Тело он вывез в лесополосу за пределами города и закопал.

Информацию об убийстве женщины правоохранительные органы получили 18 декабря.