Минюст разработал регламент надзора за заключенными

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Министерство юстиции разработало поправки, которые регламентируют порядок надзора за заключенными в колониях и СИЗО.

До сегодняшнего дня он остается не регламентированным. Авторы поправок пояснили, что отдельные вопросы надзора описываются в Уголовно-исполнительным кодексом РФ и Федеральным законом "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (№103-ФЗ от 1995 года). Предложенные министерством поправки относятся к положению о Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и сформулированы в форме указа президента РФ.

Проект предлагает наделить ФСИН "полномочием по осуществлению в порядке, установленном Федеральной службой исполнения наказаний, надзора за лицами, содержащимися в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы".

Минюст утверждает, что реализация проекта не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета.