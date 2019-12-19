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Жительнице Боготола суд ограничил свободу за смерть дочери от сухих сливок

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Красноярском крае Боготольский суд признал 22-летнюю женщину виновной в причинении по неосторожности смерти семимесячной дочери. Ребенок умер, поскольку ему давали пищу не по возрасту, в том числе сухие сливки, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Суд и следствие установили, что обвиняемая в 2017 году с момента рождении дочери несколько месяцев кормила ее питанием, не рекомендованным для младенцев, несмотря на предупреждения врачей. Затем она опоздала с обращением к врачам, когда девочке стало хуже

В декабре 2017 года семимесячную девочку на скорой помощи доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. У нее развилась полиорганная недостаточность, и 30 декабря она умерла.

Суд приговорил мать ребенка к шести месяцам ограничения свободы.

Боготол Красноярский край СКР

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