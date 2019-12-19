ВЭБ подтвердил подачу иска его структурой к Boeing для разрыва контракта на 737 MAX

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ подтвердил подачу судебного иска его лизинговой структурой Timaero Ireland к Boeing для разрыва контракта на 22 самолета Boeing-737 MAX.

"Компания Timaero Ireland Limited, входящая в группу подконтрольного ВЭБ.РФ АО "ВЭБ-лизинг", обратилась в федеральный суд штата Иллинойс с требованием признать недействительным заключенный с The Boeing Company договор поставки 22 воздушных судов Boeing-737 MAX, вернуть авансовые платежи и компенсировать понесенные компанией убытки в связи с намеренным сокрытием производителем информации о летной годности и безопасности воздушных судов", - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, чьи слова "Интерфаксу" передала пресс-служба госкорпорации.

"Данная мера явилась вынужденным и по сути единственным средством защиты прав и законных интересов Timaero после неоднократных попыток компании урегулировать сложившуюся ситуацию в досудебном порядке в духе доброй воли и ответственного партнерства, к сожалению, так и не нашедших должного отклика со стороны The Boeing Company", - добавил Краснов.

О том, что Timaero Ireland подала в федеральный суд Чикаго иск к Boeing, потребовав аннулировать контракт на поставки самолетов 737 MAX, ранее сообщила The Wall Street Journal. По данным издания, компания также потребовала возместить ей $185 млн. Контракт с Boeing Timaero заключила еще в 2014 году. В 2018 году она получила первые два 737 MAX, еще два должна была получить в декабре этого года, чего не произошло. Производитель отказался возвращать авансовые платежи за самолеты, говорится в иске.

Как сообщалось, 16 декабря Boeing решил приостановить производство 737 MAX с января 2020 года. Авиакомпании прекратили эксплуатацию этой модели после двух катастроф - в Индонезии 29 октября 2018 г. и в Эфиопии 10 марта этого года.