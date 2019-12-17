Поиск

Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX

Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX
Производство самолетов Boeing 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон
Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американская корпорация Boeing Co. объявила, что с января временно останавливает производство своих самолетов 737 MAX из-за проблем с получением разрешений на эксплуатацию от регуляторов, сообщает Associated Press.

Компания уточнила, что приостанавливает производство на своем заводе в Рентоне, штат Вашингтон. Агентство отмечает, что на этом заводе, расположенном неподалеку от Сиэттла, работают около 12 тысяч сотрудников. В Boeing заверили, что "в настоящее время" увольнения в связи с временной остановкой производства не планируются.

Сроки возобновления производства компания не указала, пообещав сообщить об этом позднее.

Ранее о планах Boeing Co. приостановить производство самолетов 737 MAX сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. После этого акции компании к закрытию торгов в понедельник упали на 14,67 доллара (4,3%) - до 327 долларов.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта этого года по всему миру. Причиной стали две авиакатастрофы этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.

В Boeing признали, что катастрофы произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новую проблему в Boeing 737 MAX. Она связана с обработкой данных бортовым компьютером и влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора.

Кроме того, осенью ряд авиакомпаний обнаружил микротрещины в местах стыковки крыла с фюзеляжем самолетов Boeing-737 NG. Эта модель - предшественница 737 MAX.

Boeing 737 MAX США

Новости

Россия уступила Никарагуа и Руанде в рейтинге гендерного равенства ВЭФ

Россия и Китай в Совбезе ООН предложили смягчить санкции против КНДР

В Турции заявили, что сооснователь "Белых касок" умер из-за падения с высоты

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

У дочери экс-руководителя "Формулы-1" украли украшения на сумму $66 млн

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Джонсон разрешил обнародовать доклад о "российском следе" в британской политике

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Несколько военных самолетов США покинули базу в Турции на фоне угроз Эрдогана

Верховный комиссар по вопросам французской пенсионной реформы подал в отставку

В Эстонии потребовали отставки главы МВД за его резкие слова о премьере Финляндии

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки

В Париже забастовки спровоцировали 600-километровые пробки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');