Boeing с января временно остановит сборку самолетов 737 MAX

Производство самолетов Boeing 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон Фото: Reuters

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американская корпорация Boeing Co. объявила, что с января временно останавливает производство своих самолетов 737 MAX из-за проблем с получением разрешений на эксплуатацию от регуляторов, сообщает Associated Press.

Компания уточнила, что приостанавливает производство на своем заводе в Рентоне, штат Вашингтон. Агентство отмечает, что на этом заводе, расположенном неподалеку от Сиэттла, работают около 12 тысяч сотрудников. В Boeing заверили, что "в настоящее время" увольнения в связи с временной остановкой производства не планируются.

Сроки возобновления производства компания не указала, пообещав сообщить об этом позднее.

Ранее о планах Boeing Co. приостановить производство самолетов 737 MAX сообщила со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. После этого акции компании к закрытию торгов в понедельник упали на 14,67 доллара (4,3%) - до 327 долларов.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX запрещена с марта этого года по всему миру. Причиной стали две авиакатастрофы этого лайнера в Индонезии и Эфиопии, жертвами которых в общей сложности стали 346 человек.

В Boeing признали, что катастрофы произошли после сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. Компания в середине мая заявила, что полностью обновила ПО.

После этого Федеральное управление гражданской авиации США обнаружило новую проблему в Boeing 737 MAX. Она связана с обработкой данных бортовым компьютером и влияла на способность пилотов быстро и легко решать проблему ухода стабилизатора.

Кроме того, осенью ряд авиакомпаний обнаружил микротрещины в местах стыковки крыла с фюзеляжем самолетов Boeing-737 NG. Эта модель - предшественница 737 MAX.