Модернизированный самолет Ил-78 экстренно сел в Жуковском во время испытаний

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Проходящий испытания модернизированный топливозаправщик Ил-78 совершил экстренную посадку в подмосковном Жуковском, сообщили в четверг в пресс-службе ПАО "Ил".

"Самолет Ил-78-2 проходит программу летных испытаний в Жуковском, отрабатываются различные режимы", - заявили в пресс-службе. По данным компании, в ходе испытательного полета в четверг, 19 декабря, сработал датчик, сообщивший о нештатной работе одного из четырех двигателей самолета.

"Согласно руководству летной эксплуатации экипаж выключил двигатель и произвел посадку на аэродроме вылета. Посадка прошла успешно, помощь оперативных служб не понадобилась", - сказали в ПАО "Ил".

Ил-78 - советский самолет, созданный для дозаправки в воздухе военных самолетов. Его серийное производство началось в 1984 году. В сентябре сообщалось, что модернизированный Ил-78 совершил первый полет.