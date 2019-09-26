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Модернизированный топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Прошедший модернизацию строевой топливозаправщик Ил-78-2 впервые поднялся в небо, сообщили в компании "Ильюшин".

"Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет. В настоящее время воздушное судно готовится к выполнению программы предварительных испытаний", - заявили в компании.

"По проекту модернизации на воздушном судне установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи. Срок службы Ил-78-2 увеличен", - процитировали в компании слова гендиректора ПАО "Ил" Юрия Грудинина.

Кроме того, военным переданы два военно-транспортных самолета Ил-76МД-М, также прошедшие серийную модернизацию, сообщили в "Ильюшине".

В компании отметили, что проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.

Как сообщалось, по заданию военных также разрабатывается перспективный топливозаправщик Ил-78М-90А. Это будет первый воздушный танкер, построенный в России, до этого все Ил-78 собирались в Узбекистане на Ташкентском авиазаводе.

Ил-78-2

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