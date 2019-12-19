ВС РФ отказался вернуть картину "Христос во гробе" коллекционеру из Германии

Фото: сайт Министерства культуры Российской Федерации

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ удовлетворил кассационное представление Генпрокуратуры и отказался возвращать картину художника Карла Брюллова "Христос во гробе" коллекционеру из Германии Александру Певзнеру и его жене Ирине Певзнер, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Судебная коллегия определила: (...) исключить указание суда о возвращении картины "Христос во гробе" законным владельцам Александра и Ирину Певзнер", - огласил решение судья.

Представитель Генпрокуратуры просил ВС исключить из судебных решений двух первых инстанций указания на принадлежность картины Певзнеру и не возвращать ему произведение.

"Дело Певзнера"

Коллекционер из Германии Александр Певзнер обвинялся в контрабанде культурных ценностей. В марте 2003 года он перевез через границу РФ в Выборгском районе Петербурга принадлежащую ему, но незадекларированную картину "Христос во гробе", являющуюся культурной ценностью. Стоимость произведения искусства оценивалась более чем в 9,4 млн рублей. Против Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей ( часть 2 статьи 188 УК РФ).

Упомянутая картина в 2016 году была включена в состав Музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея. 14 июня 2017 года Президиум Верховного суда года отменил определение ВС о конфискации данного произведения искусства от 28 апреля 2016 года, на основании которого картина была включена в Музейный фонд, но при этом возобновил производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств.

В связи с возобновлением расследования, министерство культуры России настаивало, что нет оснований для возврата картины Брюллова "Христос во гробе" коллекционерам Певзнерам.

В Минкультуры напомнили, что с 2003 года эта картина находится на хранении в Государственном Русском музее в качестве вещественного доказательства по делу о контрабанде против коллекционера.

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении Певзнера. При этом на основании одной из оспоренных в КС норм у коллекционера была конфискована картина "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, после чего апелляционная инстанция отменила решение о конфискации, что было подтверждено определением президиума Ленинградского областного суда.

Позже ВС, отменив апелляцию, подтвердил законность конфискации картины, поскольку согласно пункту 1 части 3 статьи 81 УПК, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, должны быть конфискованы, переданы в соответствующие учреждения или уничтожены. ВС также не нашел оснований считать конфискацию картины ухудшающей положение заявителя и не применил в его деле статью 401.6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на "поворот к худшему" при пересмотре судебных решений.