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Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее

Картину "Христос во гробе" Брюллова впервые представят на выставке художника в Русском музее
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Картину "Христос во гробе" работы Карла Брюллова впервые представят публике в Русском музее в рамках выставки, приуроченной к 225-летию художника. Также в музее в следующей году пройдут выставки, посвященные 80-летию освобождения Ленинграда от блокады и 225-летию Александра Пушкина, сообщила глава музея Алла Манилова.

"Брюллов – это один из крупнейших русских гениев и русских художников. Брюллов входит в число наших русских живописцев, которые входят в мировой шорт-лист (...) Абсолютной сенсацией, кроме самого масштаба выставки, будет (показ картины) "Христос во гробе" (...) ее впервые увидят люди, это сенсация мирового значения то, что мы представим ее на выставке", - сказала Манилова во время презентации выставочных планов в Минкультуры РФ.

Выставка "Великий Карл. К 225-летию со дня Рождения К.П. Брюллова" пройдет в Михайловском замке в конце 2024 года. На ней будет представлено порядка 300 произведений живописи и графики художника из коллекции Русского музея и ведущих музеев страны.

Представляемая на выставке картина была изъята у коллекционера из Германии Александра Певзнера в марте 2003 года, когда он перевез ее через границу РФ в Выборгском районе, но не задекларировал. Картина в 2016 году была включена в состав Музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея. Президиум Верховного суда РФ 14 июня 2017 года постановил вернуть картину коллекционеру. В декабре 2019 года Верховный суд РФ отказался вернуть картину.

Первой выставкой года станет проект "Помните! К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" в Корпусе Бенуа. Экспозиция посвящена подвигу героических защитников и жителей Ленинграда в годы блокады. В состав выставки войдут более 200 произведений живописи, графики, скульптуры, многие из которых были созданы художниками, находившимися в блокадном Ленинграде, и будут показаны впервые.
К юбилею Александра Пушкина в музее откроется выставка "Он победил и время, и пространство…", в рамках которой будет представлено более 300 произведений – портретные изображения Пушкина, иллюстрации к его сочинениям, произведения, передающие атмосферу пушкинского времени.

К 175-летию Виктора Васнецова приурочена первая монографическая выставка мастера в Русском музее в Корпусе Бенуа, которая также пройдет в ноябре.

Кроме того, в 2024 году завершится цикл "Романовы", презентуемый Русским музеем в Михайловском замке с 2013-го. Заключительной выставкой проекта станет "Империя после Петра: от Екатерины I до Елизаветы Петровны", которая посвящена важному и малоизученному периоду русской истории – борьбе за петровское наследие. Многие из ценных артефактов той эпохи будут показаны впервые. В состав экспозиции войдут более 300 экспонатов.

Всего на площадках музея в Санкт-Петербурге откроется более 20 выставок. Русский музей также примет участие в более чем 25 выставочных проектах в Москве и регионах России.

Алла Манилова Русский музей Санкт-Петербург Карл Брюллов
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