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Москва сочла неправильным дотировать Минск дешевым газом в нынешних условиях

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин счел неправильным поставлять дешевый газ Белоруссии в нынешних условиях, когда строительство Союзного государства еще не завершено, об этом глава государства заявил на ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря.

Он отметил, что Белоруссия хотела был получать газ по цене соседней Смоленской области. При этом, заметил Путин, Смоленская область, как наиболее удаленная от мест добычи, является самой дотируемой в России.

В РоссииБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнБольшая пресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнЧитать подробнее

"Если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то мы будем дотировать другую страну так же, как самую дотируемую область в стране", - обратил внимание глава государства. Он заявил, что "забегать вперед" и начинать дотировать ценами на газ Белоруссию "в условиях незавершённости союзного строительства было бы ошибочно".

Путин также заявил, что идея создания Союзного государства была правильной. "Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же в этническом смысле слова, и с точки зрения нашей истории, духовных начал", - отметил президент.

Однако, по его словам, основополагающие решения по поводу строительства Союзного государства в подавляющем большинстве не реализованы. "Там 90% не сделано по каждому из вопросов", - сказал Путин. Даже интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвинулись дальше, чем между Москвой и Минском, подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что Россия понимает природу проблемных вопросов, поэтому готова продолжать диалог с Белоруссией. "Мы по очень многим каналам поддерживаем наших белорусских друзей. Одних кредитов уже выдано на Белоруссию около семи миллиардов долларов. И дальше будем продолжать это делать. Но это все должно делаться в ходе диалога. Мы к этому диалогу готовы", - сказал Путин.

По словам президента, работа в данном направлении идет "очень спокойно и уравновешенно". "Мы добиваемся уже согласования по некоторым пунктам. По каким-то еще не достигнуты договоренности, будем работать дальше", - подчеркнул президент.

Договор о создании Союзного государства РФ и Белоруссии вступил в силу в январе 2000 года.

Владимир Путин Белоруссия

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