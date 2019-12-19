Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
15-я ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит в Центре международной торговли в Москве.
Российский лидер традиционно под конец года отвечает на вопросы журналистов. Большие ежегодные пресс-конференции Путин проводит с 2001 года.
Временного лимита мероприятие не имеет, оно длится обычно на менее трех часов. Рекорд по времени общения с журналистами Путин поставил в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась четыре часа сорок минут. Тогда президент ответил более чем на 100 вопросов.
Количество представителей СМИ, желающих задать вопрос Путину, ежегодно растет: в этом году на пресс-конференцию аккредитовались 1895 представителей российских и иностранных СМИ, прошлом году их было порядка 1700.
Ura.ru спрашивает о негативных явлениях в медицине - низких зарплатах врачей и длинных очередях к специалистам.
Путин считает, что имеющуюся модель здравоохранения лучше не трогать, она развивается. Президент признает, что проблемы есть, но уровень зарплат в медицине все равно выше, чем во многих других других областях.
Один из вариантов действий для увеличения зарплат врачей - поднять тариф ОМС или поменять распределение внутри тарифа ОМС, но там лимита уже нет и денег на что-то кроме зарплат будет слишком мало. Кроме того, можно поднять сам тариф ОМС, но это ляжет грузом на всю экономику и приведет к подорожанию товаров. В итоге увеличение зарплат съест инфляция.
По мнению Путина, надо избавиться от несправедливого разрыва между зарплатами главврачей и рядовых медиков, изменить базовую ставку оклада, создать единый подход к стимулирующим выплатам и не снижать надбавки за ночную работу и работу в праздники. Вместе с ростом экономики надо поднимать и зарплаты в медицине, заключил глава государства.
Вопрос от ТВЦ касается сравнения с прошлым. Что за последнее время-то сделано?
Президент отвечает, что критика всегда полезна, заставляет задуматься о теме, которую поднял критик. Но и критики могут ошибаться.
Живем ли мы на всем советском? Не можем же мы этим не пользоваться, спрашивает президент? Нужно быть благодарными нашим предкам, которые создали такую мощную державу.
Что касается сегодняшнего дня, то 75% производственных мощностей перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования - 12 лет. У нас три новых аэропорта, 45 полос; 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс в нормативном состоянии.
Другой яркий пример - сельское хозяйство. Путин напоминает, что СССР был одним из самых крупных покупателей зерна. Сейчас Россия самый крупный поставщик на рынке пшеницы. 46% - рост в с/х-производстве. В разы вырос экспорт: на 24 млрд долларов продали продукции, и это не только зерно, но и продукт животноводства и друглое.
Все порты СССР по перевалке 600 млн тонн. В РФ - 1 млрд 104 млн. И все это создано за последние десятилетия.
Кроме того, в России запустили 8 новых блоков, а значит, у нас одна из самых зеленых экономик мира, напоминает Путин.
Те, кто считает, что мы живем только на доставшихся нам от СССР мощностях, ошибается, заключил президент.
Вопрос от 47.news "мусорной реформе". Журналист обращает внимание на рассинхронизацию Санкт-Петербурга и Ленинградской области и спрашивает, нельзя ли поторопить город, чтобы все отходы не свозились в область. По его словам, объемы завоза отходов возмущают жителей региона. Вдогонку журналист спросил, можно ли взять у президента интервью "на 10 минут, пока он идет до машины".
Путин шутливо отреагировал на просьбу, заметив, что он еще не успел ответить на вопрос. Он отметил, что страна генерирует 70 млн тонн мусора в год. Условия для территориального распределения и переработки отходов созданы, но не хватает диалога с гражданами, в том числе, ради прозрачности оплаты вывоза мусора, читает президент. Предстоит навести порядок, избавиться от "серых схем".
Отвечая на вопрос журналиста, Путин подчеркнул, что Санкт-Петербург и Ленинградская область по сути едины, и даже если и организовать вывоз мусора из города к Северному Ледовитому океану, это приведет лишь к увеличению тарифов. Необходимо общаться с людьми, рассказывать им о перерабатывающих заводах. Президент отметил, что проблем у жителей, живущих рядом с такими предприятиями, не будет, так как планируется применение новейших технологий, но об этом необходимо рассказывать людям.
Вопрос от журналистки с Камчатки о доступности авиабилетов для жителей региона, которые из-за их дороговизны могут оказаться запертым на своем полуострове. Жители волнуются, что программа плоских тарифов "Аэрофлота" может быть отменена. Под конец девушка спрашивает, не связано ли то, что Путин давно не приезжал на Камчатку с официальным визитом, с труднодоступностью билетов.
Путин шутит, что он-то как раз он попадает в льготную категорию и с ценами на билеты это не связано, а с визитами пока просто не складывалось. Президент отметил, что Камчатка не выпадает из поля зрения власти, так это важный во многих отношениях регион.
Программу плоских тарифов отменять не собираются, а "Аэрофлот" лишь "нагнетает". На самом же деле эта программа только расширяется. Но в целом нужно добиваться роста дохода граждан и снижения издержек при перевозках - это снизит тарифы. Кроме того, Путин отметил, что есть резервы в рамках самого "Аэрофлота".
Также корреспондент "Маяка" уточняет, ошибся ли президент в цифрах по выбросам во время недавнего форума ВТБ.Путин отвечает с той позиции, что Парижское соглашение предполагает 25-30% от базового периода 1990 года. Если из 100% вычесть 30%, учесть поглощающую способность лесов (10%), получится примерно 60%. "Будем считать, это я и имел в виду", заключил президент.
Первый вопрос задает радио "Маяк". Журналист спрашивает, что делать с климатическими изменениями, что там с выбросами в РФ?
Удастся ли воплотить в жизнь Парижское соглашение? Это сложно сказать, говорит Путин, поскольку потепление может зависеть от глобальных процессов во вселенной, к которым человек не имеет отношения. Такое неоднократно наблюдалось в истории, прогнозировать это сегодня крайне сложно. Сложно и оценить истинное влияние человека на изменение климата и природные процессы, с человечеством не связанные.
Но ничего не делать тоже нельзя.
России изменения климата касаются напрямую. Потепление грозит опустыниванием отдельных территорий. В других районах бушуют пожары. Если начнет таять вечная мерзлота, на которых у нас построены города, это грозит России серьезными проблемами.
Россия не относится к числу лидеров по выбросам, добавляет Путин. По данным ООН, первые места у США и КНР, затем ЕС и только потом Россия (6%).
Президент появился в зале, пресс-конференция сейчас начнется.
Продолжительность пресс-конференций из года в год остается интригой.
Пресс-конференция в 2018 году длилась три часа сорок пять минут. За это время журналисты успели задать президенту 61 вопрос.
Среди основных тем пресс-конференции - ситуация в российской и мировой экономике, ключевые международные проблемы, социальная и внутриполитическая тематика.
Ожидаемо много вопросов касаются региональных проблем, нередки вопросы президенту личного характера или персональные просьбы.
В Центре международной торговли в Москве все готово к началу общения президента и СМИ.
Согласно информации на сайте Кремля, как и в прежние годы, на пресс-конференции будет представлен весь спектр СМИ - от крупнейших мировых, названия которых всегда на слуху, до небольших региональных, местных и тематических (например, "Наш Филиппок", "Честное пенсионерское", "Звериноголвские вести", Колыма-Плюс", "33 страуса", "Женское сообщество", "Неизвестная Сибирь", "Русская Березка").