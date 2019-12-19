Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн

12:32

Вопрос от ТВЦ касается сравнения с прошлым. Что за последнее время-то сделано?

Президент отвечает, что критика всегда полезна, заставляет задуматься о теме, которую поднял критик. Но и критики могут ошибаться.

Живем ли мы на всем советском? Не можем же мы этим не пользоваться, спрашивает президент? Нужно быть благодарными нашим предкам, которые создали такую мощную державу.

Что касается сегодняшнего дня, то 75% производственных мощностей перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машинного оборудования - 12 лет. У нас три новых аэропорта, 45 полос; 12 новых вокзалов. Вдвое выросло число федеральных трасс в нормативном состоянии.

Другой яркий пример - сельское хозяйство. Путин напоминает, что СССР был одним из самых крупных покупателей зерна. Сейчас Россия самый крупный поставщик на рынке пшеницы. 46% - рост в с/х-производстве. В разы вырос экспорт: на 24 млрд долларов продали продукции, и это не только зерно, но и продукт животноводства и друглое.

Все порты СССР по перевалке 600 млн тонн. В РФ - 1 млрд 104 млн. И все это создано за последние десятилетия.

Кроме того, в России запустили 8 новых блоков, а значит, у нас одна из самых зеленых экономик мира, напоминает Путин.

Те, кто считает, что мы живем только на доставшихся нам от СССР мощностях, ошибается, заключил президент.