СК начал проверку после сообщения Путину о проблемах ветеранских домов в Сочи

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Сочи выясняют обстоятельства, которые привели к нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны в городе-курорте.

Во время проведения большой пресс-конференции Путина журналист рассказал о проблемах ветеранов и инвалидов ВОВ в Сочи, для проживания которых были построены дома к 60-летию Победы в войне.

По словам журналиста, "пенсионеры живут в ужасных условиях, практически в "трущобах", а местные чиновники используют эти помещения в собственных целях, тем самым нарушают права ветеранов и инвалидов, в том числе заселяют посторонних лиц и взимают оплату".

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю незамедлительно организована доследственная проверка", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие нарушению прав ветеранов Великой Отечественной войны, устанавливают круг лиц, ответственных за произошедшее.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.