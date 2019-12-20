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Беглов утвердил экс-министра транспорта Соколова на посту вице-губернатора Петербурга

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил полномочия вице-губернаторов Максима Соколова и Эдуарда Батанова.

Как следует из распоряжения губернатора, опубликованного на сайте городской администрации, Соколов будет курировать комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, комитет по развитию транспортной инфраструктуры, комитет по транспорту и комитет по развитию туризма.

Батанов, который ранее курировал транспортный блок и комитет по инвестициям, теперь будет контролировать деятельность архивного комитета, государственной административно-технической инспекции, государственной технической инспекции города, комитета по делам записи актов гражданского состояния, комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Как сообщалось, Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду согласовало назначение Соколова на должность вице-губернатора.

Соколов работал в администрации Петербурга с 2004 по 2009 годы, возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. Затем был назначен директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ, а в 2012 году - министром транспорта РФ, проработал на этой должности до 2018 года.

Петербург Александр Беглов Максим Соколов Эдуард Батанов

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