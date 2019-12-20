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Прокуроры объяснили применение силы к осужденному попыткой уберечь его

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Карелии проверила жалобу осужденного Петрова на то, что в июле 2018 года сотрудники колонии №9 в Петрозаводске незаконно применили к нему силу. По мнению надзорного ведомства, охранники спасали заключенного от самоубийства, говорится в пресс-релизе.

По данным прокуроров, 31 июля 2018 года Петров, находясь в штрафном изоляторе начал ломать оборудование и резать себе руки осколком лампы дневного освещения. Его схватили и завели ему руки за спину, не применяя к нему спецсредств, в том числе резиновых палок. Когда он перестал оказывать сопроотивление, его осмотрел медработник и не нашел у него видимых травм в результате применения физической силы, заявила прокуратура.

"Применение физической силы в целях пресечения суицида признано правомерным", - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура проверяет ИК-9 после публикаций СМИ о жалобах заключенных о пытках и вымогательствах в этой колонии, происходивших с 2013 по 2019 год. В конце ноября ведомство сообщило, что фактов физического насилия к осужденным выявить не удалось.

На начальника колонии Ивана Савельева завели уголовное дело о превышении должностных полномочий после того, как в телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой он участвует в избиении заключенного. После этого его перевели на другую работу в Медвежьегорске.

В исправительной колонии №9 содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Петрозаводск Иван Савельев Карелия ИК-9 Иван Савельев прокуратура Карелии

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