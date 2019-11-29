Прокуратура не нашла насилия в петрозаводской колонии

Бывшего начальника колонии №9 в Петрозаводске Савельева после избиения осужденного перевели на другую должность

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Карелии совместно с омбудсменом республики и общественной наблюдательной комиссией провели проверку в исправительной колонии №9 в Петрозаводске в связи с публикациями в СМИ о нарушениях прав осужденных, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Проверка показала, что порядок и условия отбывания наказания в учреждении организованы в соответствии с требованиями закона, осужденным созданы надлежащие материально-бытовые условия", - говорится в сообщении.

Комиссия обошла все общежития отрядов и штрафные помещения. "Жалоб на действия администрации ФКУ ИК-9 при обходе учреждения от осужденных не поступило. На личном приеме принято 16 осужденных, которые поставили вопросы об обжаловании их приговоров, о переводе для отбывания наказания по месту регистрации, а также по вопросам медико-санитарного обеспечения", - отмечает пресс-служба.

"Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по республике Карелия, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило", - говорится в релизе.

Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на заключенных о нескольких случаях избиений, пыток и вымогательств в петрозаводской исправительной колонии №9 с 2013 по 2019 годы, в том числе приведших к летальному исходу.

Кроме того, в ряде телеграм-каналов было распространено видео, на котором в один из кабинетов исправительной колонии №9 сотрудники в форме заводят заключенного и наносят ему удары по голове и телу. По данным авторов телеграм-каналов, одним из сотрудников является начальник учреждения Иван Савельев. После публикации видеозаписи следствие возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ).

Савельев обратился в следственные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении автора статьи и одного из осужденных, так как счел информацию, изложенную в журналистском материале, клеветой. В возбуждении дела ему было отказано.

По информации УФСИН Карелии, в настоящее время Савельев переведен на другое место работы - он временно исполняет обязанности Федерального казенного лечебно-профилактического учреждения Республиканская больница №2 в Медвежьегорске.

В исправительной колонии №9 содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.