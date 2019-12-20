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Суд освободил заемщицу от выплаты процентов по микрокредиту под 732% годовых

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд освободил заемщицу от выплаты сверхвысоких процентов по кредиту в 15 000 рублей, который она взяла в сентябре 2015 года на 16 дней под 732% годовых. Как сообщила пресс-служба суда, суд счел, что она полностью погасила взятые на себя обязательства.

Женщина взяла кредит до зарплаты в микрофинансовой организации и не расплатилась в срок. С октября 2015 года по арт 2016 года она выплатила по займу немногим больше 38 715 рублей. За это время микрофинансовая организация сменила названия, уступила право требования долга коллекторскому агентству, которое заключило договор цессии с физлицом.

В феврале 2019 года это физлицо через суд потребовало с заемщицы 14 840 рублей долга, и "набежавшие" за четыре года проценты - 356 526 рублей, а также 10 697 рублей штрафа за нарушение сроков выплат. Также заявитель потребовал проценты за пользование займом в 20% годовых от взятой суммы и штрафную неустойку в 20% годовых.

Суд Екатеринбурга отказал этому человеку, он обжаловал отказ в Свердловском облсуде, однако тот оставил вердикт первой инстанции без изменения, поскольку "начисление сверхвысоких процентов за пользование займом за пределами установленного срока не соответствует нормам материального права".

Свердловская область Свердловский областной суд

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