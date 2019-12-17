Россияне стали значительно чаще жаловаться на коллекторов в 2019 году

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в период с января по октябрь этого года зафиксировала рекордное количество жалоб на взыскателей просроченной задолженности, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

Как отмечает ФССП, если за десять месяцев 2018 года служба получила 17,4 тыс. обращений, то за тот же период 2019 года - 23,4 тыс. Это почти на 35% больше, подчеркнули в ведомстве.

"Это рекордный показатель с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 году", - отмечается в публикации.

При этом, как пояснили изданию в ФССП, именно на "черных" кредиторов и взыскателей в этом году заявили на 70% больше, чем в прошлом: 2,7 тыс. обращений. Общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, за десять месяцев 2019 года увеличилась на 48,5% - до 91,9 млн рублей.

Чаще всего граждане жалуются на навязчивые звонки коллекторов и сообщения, отправляемые как самим должникам, так и их близким, а также на раскрытие персональных данных и психологическое давление, говорится в статье.

Приставы уточнили, что самые жесткие методы работы применяют микрофинансовые организации и организации, не включенные в реестр коллекторов.

Опрошенные газетой эксперты связывают увеличение количества жалоб с тем, что теперь должники лучше знают, куда следует обращаться за защитой.