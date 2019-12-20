Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о начале Второй мировой войны

Центральная тема выставки - политика "умиротворения" Гитлера, которая привела к кардинальному изменению баланса сил в Европе в пользу нацистской Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и к развязыванию Второй мировой войны.

Среди них представленных документов текст Мюнхенского соглашения 1938 года, англо-германское соглашение и франко-германская декларация 1938 года; отчет командующего отдельной оперативной группой "Силезия" Владислава Бортновского о подготовке наступательной операции по захвату Тешинской области в октябре 1938 года; личная нота наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова послу Германии в СССР Вернеру фон дер Шуленбергу о невозможности признания советским правительством включения Чехии в состав Третьего рейха.

Записи заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР во время переговоров в Москве, запись беседы наркома обороны СССР Климента Ворошилова с главой французской военной миссии Жозефом Думенком позволяют понять ситуацию, сложившуюся в последние предвоенные дни.

Особое место на выставке занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директива Верховного главнокомандования вермахта о единой подготовке германских вооруженных сил к войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши.

В экспозицию также включены советско-германский Договор о ненападении (так называемый "пакт Молотова-Риббентропа" - ИФ) и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года.