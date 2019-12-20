Путин показал коллегам по СНГ архивные документы о начале Второй мировой войны
Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры стран СНГ, собравшиеся в пятницу на неформальную встречу в Санкт-Петербурге, побывали на историко- документальной выставке "1939 год. Начало Второй Мировой войны".
Экспозиция развернута в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.
Экспозиция охватывает период со встречи в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года, в результате которой лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии подписали соглашение, предусматривающее ликвидацию Чехословакии как суверенного государства, до углубления мирового политического кризиса летом 1939 года и нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года.
Что показали лидерам СНГ
Центральная тема выставки - политика "умиротворения" Гитлера, которая привела к кардинальному изменению баланса сил в Европе в пользу нацистской Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и к развязыванию Второй мировой войны.
Среди них представленных документов текст Мюнхенского соглашения 1938 года, англо-германское соглашение и франко-германская декларация 1938 года; отчет командующего отдельной оперативной группой "Силезия" Владислава Бортновского о подготовке наступательной операции по захвату Тешинской области в октябре 1938 года; личная нота наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова послу Германии в СССР Вернеру фон дер Шуленбергу о невозможности признания советским правительством включения Чехии в состав Третьего рейха.
Записи заседаний военных миссий Великобритании, Франции и СССР во время переговоров в Москве, запись беседы наркома обороны СССР Климента Ворошилова с главой французской военной миссии Жозефом Думенком позволяют понять ситуацию, сложившуюся в последние предвоенные дни.
Особое место на выставке занимают документы о подготовке Германии к нападению на Польшу, директива Верховного главнокомандования вермахта о единой подготовке германских вооруженных сил к войне, агентурные материалы советской разведки о планах агрессии в отношении Польши.
В экспозицию также включены советско-германский Договор о ненападении (так называемый "пакт Молотова-Риббентропа" - ИФ) и секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов Германии и СССР от 23 августа 1939 года.
Президент России Владимир Путин поручил предоставить коллегам по СНГ копии архивных материалов, касающихся предыстории начала Второй мировой войны.