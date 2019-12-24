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Путин назвал "антисемитской свиньей" и "сволочью" работавшего в Германии в 39-м году посла Польши

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии Юзефа Лиаски, который в 1939-м году поддержал планы Адольфа Гитлера выслать евреев в Африку. Он заявил это на расширенной коллегии Минобороны, когда речь зашла о сносе памятников советским воинам в Восточной Европе.

По словам президента, эти памятники сносят такие же люди, как и были те, кто договаривался с Гитлеров.

Для примера он привел Лиаски, который, узнав от фюрера о его планах уничтожить евреев, написал в донесении министру иностранных дел Польши, что пообещал, что за это Гитлеру поставят памятник в Варшаве.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", - сказал Путин.

Он добавил, что дипломат об этом сообщал начальству, "видимо, в расчете на поощрение".

Он повторил свои утверждения, которые сделала на большой пресс-конференции 19 декабря, что перед подписании пакта Молотова и Риббентропа подобные договоры о ненападении с Германией заключили все ведущие страны Европы.

"Да, он был подписан, и там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым. Все сделали то же самое, начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии", - сказал президент.

По его словам, документы свидетельствуют, что Польша тогда фактически вступила в сговор с Гитлером.

"Я не буду вдаваться в детали, но хочу подчеркнуть: у нас достаточно материалов, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах, обо всех тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом", - подчеркнул он.

На большой пресс-конференции Путин назвал "верхом цинизма" попытки сравнить Советский Союз и фашистскую Германию. Он объяснил, что у СССР в 1939 году не было выхода кроме как подписать пакт о ненападении с Гитлером, чтобы не остаться с ним один на один. Он также напомнил, что один из дипломатов писал, что Польша "сделала всё для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии"? Он пообещал, что к юбилею Победы напишет статью о событиях, которые привели ко Второй мировой войне, по документам, которые ему подберут.

СССР Адольф Гитлер Иосиф Сталин Владимир Путин Германия Польша Чехословакия Юзеф Лиаски

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