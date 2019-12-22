Завод "Уфа Нефтехим" загорелся в столице Башкирии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Уфе горит завод "Уфа Нефтехим", в тушении пожара задействуют пожарный поезд, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре на опытном заводе "Уфа Нефтехим". Пожару присвоен повышенный ранг сложности номер 3. К месту пожара следует пожарный поезд", - привели в пресс-службе слова замначальника регионального главка МЯС РФ Виталия Барзайкина.

В пресс-службе уточнили, что пожар охватил трехэтажное кирпичное здание на площади 1600 кв м.

"По предварительной информации, происходит горение легковоспламеняющейся жидкости", - сказали в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Пожар происходит на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. Существует угроза распространения на другие производственные здания.