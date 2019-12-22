Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 декабря

Мнение Зюганова о досрочных выбора президента, горящий завод в Уфе, погибший инспектор патрульной службы в Саратове

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Завод "Уфа Нефтехим" загорелся в столице Башкирии. Пожару присвоен повышенный ранг сложности номер 3. В пресс-службе уточнили, что пожар охватил трехэтажное кирпичное здание на площади 1600 кв м.

- Зюганов высказал мнение о возможности проведения досрочных президентских выборов в России. Он не исключил их проведение в сентябре 2020 года​​​​​​​.

- В Саратове инспектор патрульной службы погиб при попытке задержать нарушителей. Сотрудник 1991 г.р. скончался в больнице от обильной кровопотери.

- Не менее восьми человек стали жертвами стихии в Испании и Португалии. В среду на страны обрушился шторм "Эльза", на смену ему в субботу пришел шторм "Фабьена".