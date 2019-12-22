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Один человек погиб при обрушении здания на омском предприятии

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Омске спасатели извлекли тело погибшего мужчины из-под завалов частично обрушившегося здания, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель областного следственного управления СКР Лариса Болдинова.

Четырехэтажное неэксплуатируемое здание частично обрушилось в момент демонтажа в Кировском округе города. Площадь составила семь на двенадцать метров. Инцидент произошел на территории ООО "Омское продовольствие", занимающегося перевалкой зерновых и масличных.

От МЧС на месте происшествия работают 47 человек и семь единиц техники.

Прокуратура Омской области сообщила о начале проверки, которая должна установить законность проведения работ по демонтажу на территории предприятия.

Омск СКР

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