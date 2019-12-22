Четырехэтажная постройка обрушилась в Омске

Один человек может находиться под завалами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Обрушение четырехэтажного здания произошло в Омске, под завалами может находиться работник, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Как рассказал собеседник агентства, три этажа неэксплуатируемого здания частично обрушились при демонтаже. По словам сторожа, на объекте работали два человека, один из них не пострадал.

На месте работают три пожарных автомобиля и 17 человек личного состава МЧС.